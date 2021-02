Australian Open 2021: vincono e convincono Sonego e Caruso, sono al secondo turno (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le sconfitte di Cecchinato e Seppi, l’Italia alza la testa con Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso agli Australian Open 2021. Il torinese ha riscattato il brutto ko all’Atp di Melbourne subito da Jason Kubler, superando in tre set l’americano Sam Querrey. Vittoria convincente con un avversario mai banale su una superficie veloce come quella di Melbourne: score di 7-5 6-4 6-4 per Sonego che se la vedrà con il vincente della sfida tra Tu e Lopez. Brilla anche il nome di Salvatore Caruso con un’affermazione ancor più netta dal punto di vista del punteggio. Per il siciliano è arrivata la vittoria ai danni dello svizzero Henri Laaksonen, proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-4 6-3. Al prossimo turno potrebbe esserci Fabio Fognini ad incrociare il ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le sconfitte di Cecchinato e Seppi, l’Italia alza la testa con Lorenzoe Salvatoreagli. Il torinese ha riscattato il brutto ko all’Atp di Melbourne subito da Jason Kubler, superando in tre set l’americano Sam Querrey. Vittoria convincente con un avversario mai banale su una superficie veloce come quella di Melbourne: score di 7-5 6-4 6-4 perche se la vedrà con il vincente della sfida tra Tu e Lopez. Brilla anche il nome di Salvatorecon un’affermazione ancor più netta dal punto di vista del punteggio. Per il siciliano è arrivata la vittoria ai danni dello svizzero Henri Laaksonen, proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-4 6-3. Al prossimopotrebbe esserci Fabio Fognini ad incrociare il ...

