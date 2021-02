Anpi | Mattarella dia a Zaki la cittadinanza per meriti speciali

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Esprimiamo la più viva preoccupazione ed il sincero sgomento per la prolungata ed ingiusta detenzione di Patrick Zaki, senza processo da un anno, con l’assurda accusa di terrorismo”. Così in un appello congiunto la segreteria nazionale Anpi e il coordinamento regionale Anpi Emilia-Romagna.

La segreteria nazionale Anpi e il coordinamento regionale esprimono grande preoccupazione per lo studente italiano, e chiedono al Governo italiano di intraprendere qualsiasi azione utile per la sua liberazione. Una detenzione 'preventiva' - ricorda la segreteria nazionale dell'Anpi - che viene rinnovata ogni 45 giorni; una tortura psicologica capace solo di aggravare le già durissime condizioni di vita ...