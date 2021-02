Allen vs Farrow – Il trailer della docuserie (Di martedì 9 febbraio 2021) La HBO pubblica un trailer di Allen vs Farrow, una docuserie che esamina un’accusa sessuale contro Woody Allen che sarebbe diventata uno scandalo pubblico. Allen vs Farrow esaminerà lo scandalo tra il regista Woody Allen e l’attrice Mia Farrow. L’acclamato regista e comico ha avuto una relazione di dodici anni con l’attrice e protagonista di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Game of Thrones 7, Ed Sheeran sul suo cameo: “In realtà non accade nulla di eccitante” Games of Thrones 8: l’attesa aumenta Trono di Spade da Record: 32 nomination agli Emmy Annunciato il secondo Prequel di Game Of Thrones L’amica Geniale chiude con un alto ascolto Leggi su webmagazine24 (Di martedì 9 febbraio 2021) La HBO pubblica undivs, unache esamina un’accusa sessuale contro Woodyche sarebbe diventata uno scandalo pubblico.vsesaminerà lo scandalo tra il regista Woodye l’attrice Mia. L’acclamato regista e comico ha avuto una relazione di dodici anni con l’attrice e protagonista di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Game of Thrones 7, Ed Sheeran sul suo cameo: “In realtà non accade nulla di eccitante” Games of Thrones 8: l’attesa aumenta Trono di Spade da Record: 32 nomination agli Emmy Annunciato il secondo Prequel di Game Of Thrones L’amica Geniale chiude con un alto ascolto

