Zero Robotics | Vito Grassi | Industriali pronti a sostenere il modello campano di education nel mondo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “La nostra azione è finalizzata a migliorare l’intero sistema di relazioni tradella formazione e realtà dell’impresa e del lavoro, con un orizzonte di respiro internazionale”. Lo ha dichiarato, Vice Presidente nazionale di Confindustria e Presidente di Confindustria Campania, durante la conferenza stampa in cui è stato firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione di un Laboratoriopresso l’Istituto Augusto Righi di Napoli. Tra i firmatari, oltre a Confindustria Campania e al Righi, c’è l’Ufficio scolastico regionale per la Campania.è una competizione mondiale di robotica aerospaziale organizzata dal Mit di Boston in collaborazione con la Nasa, Aurora e altre agenzie aerospaziali. Lo storico istituto tecnico ...