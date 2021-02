Tennis | Australian Open | Sinner ko al 1° turno con Shapovalov**

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Melbourne, 8 feb. - (Adnkronos) - Jannikesce di scena al primodell', prima prova stagionale del Grande Slam al via oggi sui campi in cemento di Melbourne Park. L'altoatesino, numero 32 del mondo e reduce dal successo di ieri nel secondo torneo Atp 250 della carriera, cede al canadese Denis Shapovalov, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in tre ore e 56 minuti.

enrydamy : RT @fanpage: L’avventura di Jannik #Sinner agli Australian Open si ferma già al primo turno. - PeppeLanzo : RT @Eurosport_IT: Grazie lo stesso Jannik, ci hai fatto vivere una grandissima gara! ?????? #EurosportTENNIS | #AusOpen | #AO2021 https://t.… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM’ORA TENNIS ? AUSTRALIAN OPEN, JANNIK SINNER FUORI AL 1° TURNO BATTUTO IN 5 SET DA SHAPOVALOV (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4)… - fanpage : L’avventura di Jannik #Sinner agli Australian Open si ferma già al primo turno. - Eurosport_IT : Grazie lo stesso Jannik, ci hai fatto vivere una grandissima gara! ?????? #EurosportTENNIS | #AusOpen | #AO2021 -

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Australian

FOTO Jannik Sinner viene eliminato da Denis Shapovalov dopo una maratona di quattro ore al 1° turno degliOpen. Dopo la conquista del secondo titolo ATP in carriera, al 'Great Ocean Road ...di Claudio Franceschini)OPEN 2021: SI PARTE A MELBOURNE! Finalmente ci siamo: la diretta degliOpen 2021 dida Melbourne comincia oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Fino all'...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Niente da fare per Jannik Sinner. Il 19enne altoatesino, fresco vincitore del "Great Ocean Road Open" in finale contro Travaglia e salito oggi in 32esima posizione nella ...Difficile capire dove abbia trovato le forze, ma Jannik Sinner ha combattuto quattro ore nel primo turno degli Australian Open prima di arrendersi a Shapovalov, testa di serie numero 11 del ...