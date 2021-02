Shazam 2: Henry Cavill non riprenderà il ruolo di Superman (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante i rumor, Henry Cavill non riprenderà il ruolo di Superman nel secondo capitolo di Shazam, Fury Of The Gods Shazam: Fury Of The Gods dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2023. Voci recenti suggerivano che l’attore Henry Cavill avrebbe ripreso il ruolo di Superman per un breve cameo dopo averlo interpretato nel 2013 in L’uomo d’acciaio, primo capitolo del DC Extended Universe, e successivamente in Batman V Superman: Dawn Of Justice e ancora in Justice League di Joss Whedon. Il finale di Shazam! mostrava brevemente l’immagine di Superman col volto coperto. Il regista David F. Sandberg aveva confermato che originariamente ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nonostante i rumor,nonildinel secondo capitolo di, Fury Of The Gods: Fury Of The Gods dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2023. Voci recenti suggerivano che l’attoreavrebbe ripreso ildiper un breve cameo dopo averlo interpretato nel 2013 in L’uomo d’acciaio, primo capitolo del DC Extended Universe, e successivamente in Batman V: Dawn Of Justice e ancora in Justice League di Joss Whedon. Il finale di! mostrava brevemente l’immagine dicol volto coperto. Il regista David F. Sandberg aveva confermato che originariamente ...

