Psg | Verratti | “Giocare con Messi sarebbe meraviglioso”

"Certo che vorrei giocare con Messi. Darei palla a Neymar e Messi, per restare dietro e guardare un po'. Sarebbe meraviglioso averlo con noi, un altro regalo che il calcio mi farebbe". Queste le dichiarazioni di Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, in merito al possibile arrivo di Lionel Messi a Parigi. Il Barcellona, però, resta fiducioso di riuscire a convincere la Pulce a restare in blaugrana.

