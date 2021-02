Premier | 2 soli casi di positività al Covid-19 nei 2970 test dell’ultima settimana

iltrumpo : RT @pensoapensoiola: @iltrumpo Sono stati i #5s a riportarvi in vita e a confrontarvi con la realtà delle classi più deboli. Vi faccio tant… - pensoapensoiola : @iltrumpo Sono stati i #5s a riportarvi in vita e a confrontarvi con la realtà delle classi più deboli. Vi faccio t… - SHIN_Fafnhir : @candura_alice A parte che bastano quattro decreti in croce e verrebbe tutto cancellato combo senza il movimento. S… - dottantoniolom1 : @pbecchi @RediStefano Quale congresso quello della lega nord giusto? Bene perché Salvini si guarda bene dal fare un… - dcalpirela : @marisameli2 @alfredopapa4 @AndreaB63049338 @fattoquotidiano Precisazione Storica Quella era LEGA x l'indipendenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier soli

alfredopedulla.com

... Giammaria Lavena Nella giornata di oggi ilincaricato Mario Draghi ha dato un preciso ... come nel primo giro, li ha gestiti dasenza il supporto di assistenti o staff. Sul punto della ...... del Senato ore 16.30/17, gruppi Lega - Salvini, della Camera e Lega - Salvinie ... per far fronte ai diversi settori in cui gli Stati nazionali non sono in grado di fare da- ha ...La leader di FdI non è interessata alla leadership del centrodestra, vuole solo tornare “come prima” (di Fiuggi) e rimanere fuori dal nuovo arco costituzionale. Perché l’opposizione perenne sul modell ...Draghi è tornato a riflettere a Città della Pieve, ma la strada sembra tracciata. Il voto di fiducia non lo preoccupa: dati i poteri che gli vengono ormai riconosciuti, se cadesse, al massimo entro tr ...