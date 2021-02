Mobilità docenti, come si compila la domanda: non è possibile scegliere cattedra di potenziamento o disciplina (Di lunedì 8 febbraio 2021) Preferenze nella domanda di trasferimento dei docenti: non è possibile scegliere la tipologia di cattedra presente nell'organico di autonomia. Si sceglie la scuola e e si indica COE e COI, ma non il posto. Prime indicazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Preferenze nelladi trasferimento dei: non èla tipologia dipresente nell'organico di autonomia. Si sceglie la scuola e e si indica COE e COI, ma non il posto. Prime indicazioni. L'articolo .

orizzontescuola : Mobilità docenti, come si compila la domanda: non è possibile scegliere cattedra di potenziamento o disciplina - PacificoTweet : Milleproroghe: contratti Covid fino al 30 giugno, ATA su posti ex LSU fino al 31 agosto, mobilità docenti straordin… - GazzettaDellaSc : Erasmus plus, dal 2014 ad oggi oltre mille progetti finanziati e 22mila docenti impegnati nella mobilità in Europa… - Scisciano : Scuola, M5S e la proposta Sinod per togliere vincolo quinquennale a docenti: SULL’ELIMINAZIONE DEL VINCOLO QUINQUEN… - orizzontescuola : Erasmus plus, dal 2014 ad oggi oltre mille progetti finanziati e 22mila docenti impegnati nella mobilità in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti In arrivo nuova chiusura delle scuole in Campania

... la stabilizzazione di tutti i precari 'storici', il nuovo piano di reclutamento docenti, la ... dovrà essere affrontata la situazione diplomati magistrale, nonché la mobilità e il vincolo quinquennale, ...

Programma Erasmus+, 2014 al 2020, alta partecipazione italiana

... l'azione ha registrato lo scorso anno un significativo aumento nelle adesioni di docenti, ...di salire dalla 4° alla 3° posizione (dopo Spagna e Francia) per studenti in partenza in mobilità per studio ...

“Circular Mobility”, la Responsabilità Sociale d'Impresa di SIFÀ (Gruppo BPER). Un nuovo paradigma per supportare crescita e innovazione Fortune Italia ... la stabilizzazione di tutti i precari 'storici', il nuovo piano di reclutamento, la ... dovrà essere affrontata la situazione diplomati magistrale, nonché lae il vincolo quinquennale, ...... l'azione ha registrato lo scorso anno un significativo aumento nelle adesioni di, ...di salire dalla 4° alla 3° posizione (dopo Spagna e Francia) per studenti in partenza inper studio ...