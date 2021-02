Milan, Maldini: «Ibrahimovic è stato chiaro sul rinnovo» (Di lunedì 8 febbraio 2021) In un’intervista ai microfoni di BeinSport, Paolo Maldini ha parlato delle possibilità di rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan In un’intervista concessa ai microfoni di BeinSport, Paolo Maldini ha parlato così del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. rinnovo Ibrahimovic – «Ci ha detto che dipenderà dal suo fisico, ma se continua così non vedo perché non dovrebbe essere di nuovo con noi l’anno prossimo». ANEDDOTO – «Provammo a prenderlo già nel 2018, ma era ai Los Angeles Galaxy». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) In un’intervista ai microfoni di BeinSport, Paoloha parlato delle possibilità didi Zlatancon ilIn un’intervista concessa ai microfoni di BeinSport, Paoloha parlato così del possibiledi Zlatancon il– «Ci ha detto che dipenderà dal suo fisico, ma se continua così non vedo perché non dovrebbe essere di nuovo con noi l’anno prossimo». ANEDDOTO – «Provammo a prenderlo già nel 2018, ma era ai Los Angeles Galaxy». Leggi su Calcionews24.com

