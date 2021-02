Liverpool, Carragher: “Servono 3 acquisti importanti. Imparare dagli errori per ripartire l’anno prossimo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jurgen Klopp sta attraversando il periodo più difficile da quando siede sulla panchina dei Reds.L'ultima sconfitta contro il Manchester City per 4-1 ha ulteriormente evidenziato dei problemi all'interno della rosa dell'allenatore tedesco. I Reds attualmente occupano il quarto posto in classifica, con dieci punti di distacco dai Citizens capolisti.Sul momento duro che il Liverpool sta vivendo è voluto intervenire Jamie Carragher ex difensore dei Reds. Gli infortuni di Joe Gomez, Diogo Jota e Virgil Van Dijk stanno sicuramente influenzando la stagione, e per questo Carragher non vuole essere troppo duro nelle valutazioni: "Questa è una squadra che è andata bene e ha prodotto momenti e trofei incredibili per questo club, motivo per cui trovo un po' difficile essere troppo critico nei confronti di questa squadra. Non si sono fermati da ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jurgen Klopp sta attraversando il periodo più difficile da quando siede sulla panchina dei Reds.L'ultima sconfitta contro il Manchester City per 4-1 ha ulteriormente evidenziato dei problemi all'interno della rosa dell'allenatore tedesco. I Reds attualmente occupano il quarto posto in classifica, con dieci punti di distacco dai Citizens capolisti.Sul momento duro che ilsta vivendo è voluto intervenire Jamieex difensore dei Reds. Gli infortuni di Joe Gomez, Diogo Jota e Virgil Van Dijk stanno sicuramente influenzando la stagione, e per questonon vuole essere troppo duro nelle valutazioni: "Questa è una squadra che è andata bene e ha prodotto momenti e trofei incredibili per questo club, motivo per cui trovo un po' difficile essere troppo critico nei confronti di questa squadra. Non si sono fermati da ...

