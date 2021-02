Le authority fanno a pezzi il Recovery di Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È una bocciatura in piena regola quella che emerge dalle audizioni delleal Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “La frammentazione delle iniziative che emerge dal Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di policy dichiarati”, ha sottolineato Chiara Goretti, componente del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell’audizione nelle Commissioni riunite Bilancio e Tesoro della Camera e Bilancio e Politiche Ue del Senato. Ma è solo il primo di una lunga serie di commenti critici delplan italiano, così come stilato dal governo. Per l’Upb, “ragioni di efficacia richiederebbero ...