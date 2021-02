La partita in Ecuador | con l' ombra lunga di Correa

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sorpresa nelle elezioni presidenziali in. L’ambientalista Yaku Pérez Guartambel del Movimento di Unità Plurinazionale Pachakutik di orientamento socialista e indigenista, dovrebbe andare al ballottaggio l?11 aprile con Andrés Arauz, già ministro dell’economia dell’ex presidente Rafael. Il conteggio rapido dei voti del Comitato Nazionale Elettorale assegna a Arauz il 31,5 per cento, una percentuale che impone un ballottaggio previsto per l’11 aprile prossimo. Secondo i sondaggi della vigilia, a contendergli il palazzo di Carondelet, dimora del presidente dell’, avrebbe dovuto essere Guillermo Lasso, banchiere di Guayaquil, rappresentante della destra e del neoliberismo, che si presentava alle presidenziali per la terza volta, al quale le stime dell’istituto elettorale assegna il 19,97 per cento. Qualche decimale ...

Secondo tutti i sondaggi pubblicati (con il consueto beneficio del dubbio), la partita si gioca tra ... Di fronte a questo scenario, un successo di Andrés Aráuz in Ecuador rafforzerebbe il blocco ... Sorpresa nelle elezioni presidenziali in Ecuador. L'ambientalista Yaku Pérez Guartambel del Movimento di Unità Plurinazionale Pachakutik di orientamento socialista e indigenista, ... Sebbene i dati ufficiali non siano ancora noti, Arauz si è dichiarato vincitore attraverso i suoi canali social. 'Crediamo che dobbiamo aspettare i risultati ufficiali Chiusi i seggi in Ecuador, secon ...