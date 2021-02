La donna uccisa a Palermo, appello del pm 'Denunciate' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Le donne devono prendere consapevolezza che nel rapporto di coppia non può essere tollerata nessuna forma di violenza, nessuna. Lancio un appello a tutte le donne vittime di violenza. E dico a loro che non sono sole. Lo Stato c'è, è accanto a loro, non le abbandoniamo. Noi ci siamo". A lanciare un accorato appello, dopo l'ennesimo femminicidio, questa volta avvenuto a Palermo, dove è stata uccisa una mamma di 32 anni, è il Procuratore aggiunto di Palermo, Laura Vaccaro, che coordina il Dipartimento delle cosiddette 'fasce deboli'. Sulla sua scrivania arrivano ogni giorno denunce per reati di stalking, di violenza sessuale, di maltrattamenti. Ma sono ancora troppo poche le donne che hanno il coraggio di denunciare. "Siamo in piena emergenza giudiziaria - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 feb. (Adnkronos) - "Le donne devono prendere consapevolezza che nel rapporto di coppia non può essere tollerata nessuna forma di violenza, nessuna. Lancio una tutte le donne vittime di violenza. E dico a loro che non sono sole. Lo Stato c'è, è accanto a loro, non le abbandoniamo. Noi ci siamo". A lanciare un accorato, dopo l'ennesimo femminicidio, questa volta avvenuto a, dove è statauna mamma di 32 anni, è il Procuratore aggiunto di, Laura Vaccaro, che coordina il Dipartimento delle cosiddette 'fasce deboli'. Sulla sua scrivania arrivano ogni giorno denunce per reati di stalking, di violenza sessuale, di maltrattamenti. Ma sono ancora troppo poche le donne che hanno il coraggio di denunciare. "Siamo in piena emergenza giudiziaria - ...

