Di qui le clamorose conversioni sulla via di Draghi: perché i populisti dovrebbero tagliare le gambe al tecnico popolare? Qual è il debito buono? Il punto è, e sarà nei prossimi mesi, decidere qual è ...

Draghi e governo della finanza: Non prevarranno!

... in nome peraltro della volontà popolare esplicitamente espressa. Così come la lettera Trichet - ... Governo tecnico? Sul tema, si apre una questione politica e istituzionale, che va ben al di là della ...

Il tecnico popolare deve fare anche scelte impopolari - Roberta Carlini Internazionale

Che succederà dopo il blocco dei licenziamenti? Che fare con il reddito di cittadinanza? E con chi ripropone il ponte sullo stretto di Messina? Mario Draghi ha a disposizione molti soldi, ma deve aver ...

Governo tecnico o politico?

Meglio la gestione di un esperto, che quella di un incompetente, ma quello che preoccupa è l'idea dell'economia come fulcro dello sviluppo ...

