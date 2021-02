Graduatorie terza fascia ATA: non è possibile inserirsi come DSGA. Quando il prossimo concorso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Graduatorie terza fascia ATA: a ridosso della riapertura delle domande per il triennio 2021/23, ricordiamo che i profili per i quali si può concorrere sono: collaboratore scolastico, cuoco, assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere, infermiere, addetto alle aziende agrarie. Per alcuni profili è necessario un titolo specifico, per altri è sufficiente il diploma di scuola secondaria di II grado (rimangono validi altri titoli che hanno consentito l'accesso negli aggiornamenti precedenti se l'aspirante risulta ancora inserito). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021)ATA: a ridosso della riapertura delle domande per il triennio 2021/23, ricordiamo che i profili per i quali si può concorrere sono: collaboratore scolastico, cuoco, assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere, infermiere, addetto alle aziende agrarie. Per alcuni profili è necessario un titolo specifico, per altri è sufficiente il diploma di scuola secondaria di II grado (rimangono validi altri titoli che hanno consentito l'accesso negli aggiornamenti precedenti se l'aspirante risulta ancora inserito). L'articolo .

