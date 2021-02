Governo: Schullian, ‘con Draghi non si è parlato di composizione e di nomi’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Non abbiamo parlato di nomi nè di composizione” del futuro Governo. Lo ha affermato Manfred Schullian, in rappresentanza delle Minoranze linguistiche della Camera, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Non abbiamodi nomi nè di” del futuro. Lo ha affermato Manfred, in rappresentanza delle Minoranze linguistiche della Camera, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario. L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : #Governo Schullian, per #Draghi serve riforma P.a, fisco e giustizia. Nencini, per il Presidente del Consiglio inc… - GianniVezzani1 : RT @ImolaOggi: Manfred Schullian, presidente del gruppo Misto: 'Draghi si è autodefinito futuro presidente di un governo europeista' Uh, ch… - ImolaOggi : Manfred Schullian, presidente del gruppo Misto: 'Draghi si è autodefinito futuro presidente di un governo europeist… - TelevideoRai101 : Schullian:Draghi per governo europeista - TV7Benevento : Governo: Schullian, 'Draghi sarà presidente di esecutivo europeista'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Schullian Schullian, Draghi vuol evitare contributi a fondo perduto

Lo afferma Manfred Schullian, presidente del gruppo Misto, dopo l'incontro con il premier ... Come premessa non solo simpatica ma essenziale si autodefinisce come futuro presidente di un governo ...

Schullian:Draghi per governo europeista

15.55 Schullian:Draghi per governo europeista "Il presidente Draghi ci ha detto che bisogna investire e con i ristori evitare contributi a fondo perduto ma finanziare le imprese per riprendere". Così ...

Governo: Schullian, 'Draghi sarà presidente di esecutivo europeista' Affaritaliani.it Governo: Schullian, 'per Draghi finanziare imprese, no soldi a fondo perduto'

Draghi, ha spiegato ancora Schullian, "ha annunciato tre tematiche dove intende necessarie le riforme: pubblica amministrazione, il fisco e la giustizia civile".

Governo, Gruppo Misto: "Investire per la ripresa"

Dopo l'incontro con Mario Draghi, il presidente del Gruppo Misto Manfred Schullian ha spiegato: "Il premier incaricato ci ha detto che bisogna investire e con i ristori evitare contributi a fondo perd ...

Lo afferma Manfred, presidente del gruppo Misto, dopo l'incontro con il premier ... Come premessa non solo simpatica ma essenziale si autodefinisce come futuro presidente di un...15.55:Draghi pereuropeista "Il presidente Draghi ci ha detto che bisogna investire e con i ristori evitare contributi a fondo perduto ma finanziare le imprese per riprendere". Così ...Draghi, ha spiegato ancora Schullian, "ha annunciato tre tematiche dove intende necessarie le riforme: pubblica amministrazione, il fisco e la giustizia civile".Dopo l'incontro con Mario Draghi, il presidente del Gruppo Misto Manfred Schullian ha spiegato: "Il premier incaricato ci ha detto che bisogna investire e con i ristori evitare contributi a fondo perd ...