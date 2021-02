Boxe | a Passo Corese | provincia di Rieti | l’Internazionale IBO Cruiser tra Luca D’Ortenzi e Matteo Rondena

OA_Sport : Boxe: Luca D'Ortenzi e Matteo Rondena si sfideranno per il titolo Internazionale IBO Cruiser -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Passo

OA Sport

... la serie non si è mai davvero ripresa dalfalso di Conviction e lo sviluppo di un nuovo ... come la possibilità di girare per la città pagando un taxi, di partecipare a incontri die ...La carriera Foto di Jack Smith / Ansa La morte di Leon Spinks non può che far calare un velo di tristezza sul mondo della, che si è emozionato davanti alle imprese dell'ex pugile americano. Dopo ...Si terrà al Palazzetto dello Sport di Passo Corese, in provincia di Rieti (e più precisamente comune di Fara in Sabina) il combattimento valido per il titolo Internazionale IBO dei pesi cruiser tra Lu ...Si terrà al Palazzetto dello Sport di Passo Corese, in provincia di Rieti (e più precisamente comune di Fara in Sabina) il combattimento valido per il titolo Internazionale IBO dei pesi cruiser tra Lu ...