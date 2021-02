Astrazeneca, vaccino efficace 'solo al 10%' sulla variante sudafricana (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'I risultati che descriviamo rispetto alla sudafricana di Sars - CoV - 2 ' riportano una 'stima puntuale del 10%' di efficacia del Oxford - contro le forme lievi - moderate. Lo ha dichiarato Shabir ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'I risultati che descriviamo rispetto alladi Sars - CoV - 2 ' riportano una 'stima puntuale del 10%' di efficacia del Oxford - contro le forme lievi - moderate. Lo ha dichiarato Shabir ...

