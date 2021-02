Arriva il Buran dalla Siberia | tempeste di neve e freddo polare

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Dardari La primavera è ancora lontana e il colpo di coda dell’inverno non sarà di poco conto: previsto gelono Ecco in arrivoil, un vento di aria gelida, a volte molto forte, caratteristico delle steppe della pianura sarmatica, a ovest degli Urali. E tra pochi giorni farà una capatina anche da noi. Addio quindi all’idea che la primavera sia ormai alle porte, il colpo di coda dell’inverno non sarà per nulla tranquillo. Per questa settimana dovremmo avere ancora delle temperature piacevoli, almeno fino al prossimo week-end. Aria gelida nel fine settimana Ilè dietro alla porta pronto a tornare, con temperature decisamente basse, da record. E la colpa è delche...