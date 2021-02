Verona, Setti: «Lotito e ADL i più bravi, Ferrero è il più simpatico» (Di domenica 7 febbraio 2021) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato del suo rapporto con i colleghi di Serie A: ecco le parole su Lotito, De Laurentiis e Ferrero Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato un’intervista ad AM, inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole sui presidenti della Serie A. PRESIDENTI – «Nel rapporto risultati sportivi e gestione virtuosa Lotito e De Laurentiis sono davvero bravissimi. Il più simpatico Ferrero: ha sempre la battuta pronta e sa anche essere ironico e autoironico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Maurizio, presidente del, ha parlato del suo rapporto con i colleghi di Serie A: ecco le parole su, De Laurentiis eMaurizio, presidente del, ha rilasciato un’intervista ad AM, inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole sui presidenti della Serie A. PRESIDENTI – «Nel rapporto risultati sportivi e gestione virtuosae De Laurentiis sono davverossimi. Il più: ha sempre la battuta pronta e sa anche essere ironico e autoironico». Leggi su Calcionews24.com

