Udinese-Verona 2-0, Juric: “Brutto primo tempo, sconfitta tutto sommato meritata” (Di domenica 7 febbraio 2021) “primo tempo Brutto sotto ogni punto di vista, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene fino al gol subito su una nostra ingenuità, abbiamo messo l’Udinese sotto e giocato una buona partita. tutto sommato quando prendi le occasioni del primo tempo la sconfitta è meritata, ma dispiace che sia arrivata nel momento in cui giocavamo bene”. Non può essere soddisfatto Ivan Juric al termine di Udinese-Verona 2-0, sconfitta pesante per gli scaligeri che hanno regalato un tempo all’avversario. Il tecnico croato boccia anche l’esperimento di schierare dal 1? Lasagna e Kalinic assieme: “Lasagna e Kalinic assieme oggi male. Loro ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “sotto ogni punto di vista, nel secondoabbiamo fatto molto bene fino al gol subito su una nostra ingenuità, abbiamo messo l’sotto e giocato una buona partita.quando prendi le occasioni della, ma dispiace che sia arrivata nel momento in cui giocavamo bene”. Non può essere soddisfatto Ivanal termine di2-0,pesante per gli scaligeri che hanno regalato unall’avversario. Il tecnico croato boccia anche l’esperimento di schierare dal 1? Lasagna e Kalinic assieme: “Lasagna e Kalinic assieme oggi male. Loro ...

DAZN_IT : L'Udinese attacca ma non trova il gol ? Verona non pervenuto in area avversaria ?? #UdineseVerona #DAZN - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Verona 1-0, autorete di Silvestri M. (VER) - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - MasterblogBo : UDINE (ITALPRESS) - Finisce 2-0 alla Dacia Arena tra Udinese e Verona. Vittoria meritata per gli uomini di Gotti ch… - Gaebaldi : Il Milan travolge il Crotone per 4-0 e si riprende la vetta della classifica, mentre Ibrahimovic taglia il traguard… -