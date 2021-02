LIVE – Bari-Viterbese 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da otto punti nelle ultime cinque partite, vogliono riprendere il loro cammino per consolidare il secondo posto alle spalle della Ternana; gli ospiti, invece, hanno ottenuto due successi nelle ultime cinque gare e sperano di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Frattali; Sabbione, Minelli, Perrotta; Ciofani, Maita, Bianco, De Risio, Semenzato; Citro, ...

BARI-VITERBESE (0-0). ATTACCA IL BARI, MA I GIALLOBLU NON RISCHIANO NULLA - BARI-VITERBESE (inizio ore 12.30). LA FORMAZIONE: CI SONO CAMILLERI E ADOPO - Le formazioni ufficiali e la diretta di Bari-Viterbese

Chiudiamo il quadro per i risultati di Serie C con i match previsti per il girone C : qui si partirà subito alla grande alla ore 12.30 con l'incontro trae Viterbese , dove i galletti proveranno ...LE PARTITE- Viterbese: ore 12.30 Avellino - Palermo: ore 15.00 Cavese - Paganese: ore 15.00 Teramo - Monopoli: ore 15.00 Turris - Bisceglie: ore 15.00 Virtus Francavilla - Juve Stabia: ore 15.Diretta Avellino Palermo streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata di Serie C.3' - Subito chance per i galletti. Tiro al volo di Semenzato, deviato con un grande intervento da Daga 1' - Inizia il match, possesso al Bari 12:28 - Le squadre entrano in ...