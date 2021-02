Il GF VIP 5 da record negativo | ben 5 concorrenti squalificati

(Di domenica 7 febbraio 2021) Che amarezza…Sarà anche l‘edizione del Grande Fratello VIP più lunga della storia ma è anche quella che ottiene un altro, in. Nella quinta edizione del reality di Canale 5, sono stati espulsi finora ( abbiamo ancora 20 giorni davanti per cui potrebbe succedere di tutto) ben 5. Un vero e proprio. Se poi si considera che nell’edizione dello scorso anno, sempre condotta da Alfonso Signorini, ci sono state altre due squalifiche, possiamo dire che il conduttore ha un suopersonale che di certo, nessuno gli invidia. Considerato che il conduttore sceglie insieme agli autori i, ha una grandissima responsabilità anche in quello che è l’esito del percorso fatto dai VIP, e quelli scelti in questa edizione, sono stati ...

di espulsi Questa lunghissima edizione del Gfverrà infatti ricordata per molte cose. E non sempre bellissime. Frasi razziste, battute indecenti nei confronti delle donne (ricordate ...Il caso Alda D'Eusanio scuote Mediaset e la casa del Grande Fratello. E la diretta interessata, squalificata a tempo didal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha confessato ai coinquilini di non aver ben capito il motivo del provvedimento ...Edizione da record negativo per Alfonso Signorini: sono 5 i concorrenti squalificati dal Grande Fratello VIP 5 ...Sono ben cinque i personaggi famosi che sono stati espulsi dal GF Vip 5 per bestemmia o per aver pronunciato frasi offensive o razziste.