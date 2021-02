Benno | dal carcere piange disperato per la mamma Ma dal suo passato spunta un dettaglio inquietante

Leggi su howtodofor

(Di domenica 7 febbraio 2021) In prigione,Neumair continua a ripetere di non aver mai ucciso i genitori la coppia di insegnanti in pensione scomparsa a Bolzano il 4 gennaio 2021. Daldi Bolzano, il 30enne continua a dichiararsi innocente, nonostante sia attualmente l'unico grande sospettato per la scomparsa dei due. Il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, 68 anni, dovrebbe fornire la prova regina nonostante 32 giorni trascorsi nell'acqua del fiume. (Continua..) Il freddo della corrente, però, sembra averlo protetto e sembra quindi non impossibile l'accertamento di uno strangolamento. "Quando gli ho detto del ritrovamento del cadavere di sua madre,ha pianto tantissimo – ha dichiarato l'avvocato Flavio Moccia – ha solo detto "la mia" e neppure ha terminato la frase che si è messo a ...