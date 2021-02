Volley, SuperLega: le riserve di Perugia e Civitanova cedono a Monza e Vibo. Si infiamma la lotta per il quarto posto (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 22ma giornata della SuperLega, l’ultima della regular season per quanto riguarda il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia e Civitanova, già certe rispettivamente del primo e secondo posto, non si sono dannate l’anima nei due rispettivi incontri e si sono risparmiate in vista dello scontro diretto di mercoledì sera valido per la Champions League. La Lube, avanti 2-0 sul campo di Vibo Valentia, è stata poi sconfitta per 3-2 (22-25; 21-25; 25-22; 25-21; 15-10): lo show di Neto Drame (22 punti) e Thibault Rossard (20 punti), supportati dai sei muri di Enrico Cester e dai 15 sigilli di Torey Defalco, ha avuto la meglio sulle seconde linee dei cucnieri (13 punti per Enrico Diamantini, 11 a testa per Kamil Rychlicki e ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 22ma giornata della, l’ultima della regular season per quanto riguarda il massimo campionato italiano dimaschile., già certe rispettivamente del primo e secondo, non si sono dannate l’anima nei due rispettivi incontri e si sono risparmiate in vista dello scontro diretto di mercoledì sera valido per la Champions League. La Lube, avanti 2-0 sul campo diValentia, è stata poi sconfitta per 3-2 (22-25; 21-25; 25-22; 25-21; 15-10): lo show di Neto Drame (22 punti) e Thibault Rossard (20 punti), supportati dai sei muri di Enrico Cester e dai 15 sigilli di Torey Defalco, ha avuto la meglio sulle seconde linee dei cucnieri (13 punti per Enrico Diamantini, 11 a testa per Kamil Rychlicki e ...

