Palermo | Boscaglia | “Mi aspetto una grande prestazione contro l’Avellino”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la buona provala Ternana, trasferta ad Avellino per il. Il tecnico Roberto, in conferenza stampa ha presentato il match. “Partita molto complicata ma miunaper dare seguito a quello che abbiamo fatto. Dobbiamo dare continuità non solo al gioco ma all’atteggiamento. Dall’andata è cambiato un po’ tutto. Siamo due squadre diverse ma miun Avellino coriaceo, che sa giocare a calcio; è una gara di cartello e ci terranno a fare bene. Noi dobbiamo andare lì convinti di portare punti a casa. Dobbiamo cercare di fare il massimo in questo campionato. C’è ancora tanto da fare e ancora ci sono possibilità di fare cose importanti. Noi ci crediamo. È naturale che questo periodo serve a lavorare sulla prospettiva, ...

Con Turris, Viterbese e Bisceglie si è consumato l'aperitivo, con l'arrivo del Palermo al "Partenio-Lombardi", il girone di ritorno dell'Avellino entra nel vivo. D'ora in avanti, con un calendario che ...