Marittimi bloccati in Cina: attesa a Procida per il rientro di Tommaso (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – “In questa prima giornata di clima primaverile Procida accoglie un gran numero di ospiti e soprattutto un concittadino che mancava da un anno e due mesi. Auguro a Tommaso di godersi finalmente l’isola, la famiglia, gli affetti, e di recuperare serenità ed energie dopo un imbarco troppo lungo”. A Procida cresce l’attesa per l’arrivo di Tommaso Scotto di Perrotolo, bloccato in Cina da un anno e due mesi e su cui erano imbarcati altri sei marinai italiani. Come spiega il sindaco Dino Ambrosino, Tommaso sarà accolto al porto da una delegazione dell’amministrazione. Intanto arriverà stasera a Fiumicino l’equipaggio della Antonella Lembo, una delle due navi da carico italiane bloccate in Cina ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “In questa prima giornata di clima primaverileaccoglie un gran numero di ospiti e soprattutto un concittadino che mancava da un anno e due mesi. Auguro adi godersi finalmente l’isola, la famiglia, gli affetti, e di recuperare serenità ed energie dopo un imbarco troppo lungo”. Acresce l’per l’arrivo diScotto di Perrotolo, bloccato inda un anno e due mesi e su cui erano imbarcati altri sei marinai italiani. Come spiega il sindaco Dino Ambrosino,sarà accolto al porto da una delegazione dell’amministrazione. Intanto arriverà stasera a Fiumicino l’equipaggio della Antonella Lembo, una delle due navi da carico italiane bloccate in...

Oggi i sette marittimi italiani imbarcati sulla Antonella Lembo sono finalmente scesi a terra. Fra i marittimi, anche il comandante livornese Gabriele Padovan. I nostri connazionali dopo essersi ...

Dei tredici marittimi bloccati in Cina, di cui alcuni non fanno ritorno a casa da un anno e mezzo, diversi sono originari della penisola sorrentina tra questi, l'allievo di coperta Francesco ...

