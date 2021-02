Genoa-Napoli, il d.s. Giuntoli: “Giocare le coppe ha il suo peso, periodo difficile. Con De Laurentiis ok, sul futuro…” (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel corso del pre partita di "Marassi", il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match di questa sera e per parlare anche del suo futuro e del rapporto con la proprietà partenopea. Di seguito le dichiarazioni del d.s. campano."Veniamo da un periodo terrificante: ho visto il primo tempo dell'Atalanta, che era molto sulle gambe. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca le coppe ha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma. Noi dobbiamo dare il massimo, abbiamo tanti giocatori bravi. È un anno molto particolare: denunciamo assenze importanti da tanto tempo. La logistica dopo le ultime positività è stata sicuramente particolare, ma ci siamo adoperati grazie ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel corso del pre partita di "Marassi", il direttore sportivo del, Cristiano, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match di questa sera e per parlare anche del suo futuro e del rapporto con la proprietà partenopea. Di seguito le dichiarazioni del d.s. campano."Veniamo da unterrificante: ho visto il primo tempo dell'Atalanta, che era molto sulle gambe. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca leha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma. Noi dobbiamo dare il massimo, abbiamo tanti giocatori bravi. È un anno molto particolare: denunciamo assenze importanti da tanto tempo. La logistica dopo le ultime positività è stata sicuramente particolare, ma ci siamo adoperati grazie ...

