Covid-19, è allarme a Torre del Greco: oltre 100 positivi in 5 giorni (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiù di cento nuovi casi di positività in appena cinque giorni. Non si arresta la crescita dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli), dove si e’ passati da 444 di fine gennaio ai 548 registrati ieri. A comunicare gli aggiornamenti è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, al termine del punto al Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale. Stando ai numeri forniti da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di tampone positivo sono stati 40, a fronte di sole quattro guarigioni. Sale dunque a 548 il numero dei soggetti attualmente contagiati al Covid, 29 dei quali sono ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiù di cento nuovi casi dità in appena cinque. Non si arresta la crescita dei contagi da-19 adel(Napoli), dove si e’ passati da 444 di fine gennaio ai 548 registrati ieri. A comunicare gli aggiornamenti è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, al termine del punto al Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale. Stando ai numeri forniti da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di tampone positivo sono stati 40, a fronte di sole quattro guarigioni. Sale dunque a 548 il numero dei soggetti attualmente contagiati al, 29 dei quali sono ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - TgLa7 : #Covid: allarme #Gb, 'la variante inglese sta #mutando ancora' Scienziati rivelano 'nuovi cambiamenti genetici preoccupanti' - Agenzia_Ansa : Allarme assembramenti. Folla in centro a Milano e Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla #Covid #ANSA - Umby_1982 : Allarme contagi.Giornalisti ammassati a Roma.Rischio zona rossa. #picco #covid #fakenews #ilvirusdeipoveri #liberta… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Covid a Torre del Greco, 100 nuovi casi in soli 5 giorni: è allarme -