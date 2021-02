"Certe cose non possono sfuggire". Mediaset caccia immediatamente la D'Eusanio: l'orrore contro la Pausini (Di sabato 6 febbraio 2021) Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato Alda D'Eusanio dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una presa di posizione nettissima e praticamente obbligata, viste le dichiarazioni pesantissime rilasciate dalla D'Eusanio che in un momento di eccessiva leggerezza ha messo in giro delle voci su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta che non corrisponderebbero al vero. Infatti la cantante ha dato mandato al suo avvocato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni che la D'Eusanio ha reso prima della diretta della puntata di venerdì 5 febbraio. “Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…”, aveva dichiarato Alda tra lo sconcerto generale. “L'editore si dissocia completamente dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)ha deciso di far espellere con effetto immediato Alda D'dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una presa di posizione nettissima e praticamente obbligata, viste le dichiarazioni pesantissime rilasciate dalla D'che in un momento di eccessiva leggerezza ha messo in giro delle voci su Laurae il compagno Paolo Carta che non corrisponderebbero al vero. Infatti la cantante ha dato mandato al suo avvocato di agiretutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni che la D'ha reso prima della diretta della puntata di venerdì 5 febbraio. “Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…”, aveva dichiarato Alda tra lo sconcerto generale. “L'editore si dissocia completamente dalle ...

