Barack Obama Ospite di Fabio Fazio nella Puntata di Che Tempo Che Fa del 7 febbraio 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021)ospita a Cheche Fa, per la prima volta in esclusiva in tv in Italia, il 44° Presidente degli Stati Uniti

chetempochefa : «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua gra… - chetempochefa : “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Domenica a #CTCF… - Agenzia_Dire : A #CTCF la prima intervista in tv in Italia dI Barack #Obama: ecco di cosa parlerà con @fabfazio su @RaiTre. - grumpy792 : RT @chetempochefa: “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Domenica a #CTCF da @… - damy85twit : RT @chetempochefa: “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Domenica a #CTCF da @… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama

Il Presidentesarà ospite di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio , domenica 7 febbraio, alle 20.00 su Rai3 per un'intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande ...La stessa litania è stata ripetuta da, Hillary Clinton e altri leader europei progressisti. L'espressione 'you deserve', tu meriti, voi meritate, compare su libri e articoli 4 volte di ...Gran colpo per Fabio Fazio, che domenica 6 febbraio 2021 ospiterà in esclusiva per la televisione italiana il 44° Presidente degli ...Barack Obama ospite speciale a Che tempo che fa. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!