Ambulanza in ritardo causa Covid, uomo ferito rimane a terra per un'ora: "Fateci sapere come sta" (Di sabato 6 febbraio 2021) "Sarebbe veramente un grande regalo se riuscissimo a sapere come sta l'uomo che abbiamo soccorso stanotte. Non riusciamo a rintracciarlo". Sono le parole di Carmela Manco, presidente dell'associazione Figli in Famiglia Onlus, che ieri, insieme agli educatori, ha soccorso un uomo anziano ferito, trovato sui cartoni della spazzatura poco lontano dalla loro sede a San L'articolo proviene da Inews.it.

