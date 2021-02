Ranieri | “Felice per la mia prima volta a Benevento | avversario duro”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica alle 12.30e Sampdoria si daranno battaglia sul terreno di gioco del Ciro Vigorito. Quella odierna è una giornata di conferenze per i due allenatori. Il primo a parlare è stato Claudio, alle ore 18 toccherà invece a Filippo Inzaghi. Il tecnico doriano ha fatto i complimenti ai giallorossi per il cammino effettuato finora presentando la sfida nei suoi temi caldi. Debutto nel Sannio – Credo che sia la miapanchina a, anche da giocatore forse ci sono stato solo unaper un’amichevole con la Roma, ma avevo 18 o 19 anni. Mi farà piacere andare ae affrontare un’ottima squadra. Sarà una partita tosta per noi ma anche per loro. Ciclo – Dopo la Juventus abbiamo una serie di partite molto importanti, in queste ...

Commenta per primo Claudio, allenatore della Sampdoria , parla al canale ufficiale della società in vista della sfida ... STADI APERTI IN PRIMAVERA? - 'Sarei proprio l'uomo piùdel mondo. ...... ma non c'era nessuno di noi, di tutti noi '12 meraviglie' che non fosseper Emiliano Sala. ... 12 reti, stessa cifra del campionato successivo, quello con il nostro Claudioin panchina. ...Domenica alle 12.30 Benevento e Sampdoria si daranno battaglia sul terreno di gioco del Ciro Vigorito. Quella odierna è una giornata di conferenze per i due allenatori. Il primo a parlare è stato Clau ...GENOVA - Claudio Ranieri non si fida delle insidie contenute nella partita dell'ex Santa Colomba, ora Vigorito, in programma domenica 7 febbraio alle 12,30. "Vogliamo e dobbiamo dimostrare di valere l ...