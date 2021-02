Meloni: “Non voteremo la fiducia a Draghi. Valuteremo se sarà un no o un’astensione” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Fratelli d’Italia non voterà la fiducia a Mario Draghi”. Giorgia Meloni a colloquio con Mario Draghi ha ribadito al premier incaricato la sua posizione espressa nelle scorse ore. Il suo discorso è stato chiaro e profondo. Ha detto a Draghi che al Paese “serve un esecutivo coeso e una visione chiara, possibile solo mandando gli italiani al voto”. “FdI mantiene parola, non cambia idea in base al vento”, sottolinea in conferenza stampa, riferendo del colloquio appena concluso. “Un colloquio franco, cordiale e spero costruttivo”, lo definisce. Con la chiarezza di sempre la leader di FdI ha ribadito: “Abbiamo confermato a Draghi che non gli voteremo la fiducia per una ragione di merito e di metodo. Né per un pregiudizio nei suoi confronti. Ma l’Italia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Fratelli d’Italia non voterà laa Mario”. Giorgiaa colloquio con Marioha ribadito al premier incaricato la sua posizione espressa nelle scorse ore. Il suo discorso è stato chiaro e profondo. Ha detto ache al Paese “serve un esecutivo coeso e una visione chiara, possibile solo mandando gli italiani al voto”. “FdI mantiene parola, non cambia idea in base al vento”, sottolinea in conferenza stampa, riferendo del colloquio appena concluso. “Un colloquio franco, cordiale e spero costruttivo”, lo definisce. Con la chiarezza di sempre la leader di FdI ha ribadito: “Abbiamo confermato ache non glilaper una ragione di merito e di metodo. Né per un pregiudizio nei suoi confronti. Ma l’Italia ...

