Liverpool | Anfield diventa un centro per i vaccini | il comunicato

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilsi è reso protagonista di una bella iniziativa, il club ha infattiche lo stadio disarà unsportivo per icontro il Covid-19.ILDELcaption id="attachment 1069305" align="alignnone" width="1024" Salah Mané (getty images)/caption"si unirà alla lista crescente di luoghi di vaccinazione COVID-19 ada questo fine settimana. Lo stadio di casa dei Reds diventerà l’ultimo sito guidato dai GP della città, aggiungendosi a una rete di servizi di vaccinazione nel cuore delle comunità locali. Agendo come estensione dei centri di vaccinazione locali già operativi,inizierà ad accogliere i pazienti per ricevere il vaccino sabato. Tutte le ...

Bellissima scelta del Liverpool che 'dona' un pezzo di Anfield per la lotta al Coronavirus: ecco il comunicato dei Reds sulla questione