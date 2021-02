LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch in DIRETTA: Dominik Paris si mette al comando, tra poco Innerhofer! (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Dominik Paris parte proprio mentre esce il sole e ne approfitta in vetta con 8 centesimi su Feuz, cede qualcosa nel tratto centrale e finisce dietro allo svizzero, quindi pennella nel settore misto, arriva in fondo alla grande e vola in vettaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! 1:33.81!!!!!!!!! 37 centesimi su Feuz!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grande Domme!!!!!!!!!!!Al cancelletto lo statunitense Travis Ganong. 11.38 Il francese Maxence Muzaton è rapido nella parte iniziale, quindi cede mezzo secondo nel tratto centrale. Nel tratto conclusivo continua a lascia qualche centesimo. Purtroppo cade nel’ultimo curvone, si rialza e chiude a 4.01 da Feuz. Meno male! Ed ora, occhio al nostro Dominik Paris! 11.36 Lo svizzero Beat Feuz inizia sui tempi di Mayer in ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40parte proprio mentre esce il sole e ne approfitta in vetta con 8 centesimi su Feuz, cede qualcosa nel tratto centrale e finisce dietro allo svizzero, quindi pennella nel settore misto, arriva in fondo alla grande e vola in vettaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! 1:33.81!!!!!!!!! 37 centesimi su Feuz!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grande Domme!!!!!!!!!!!Al cancelletto lo statunitense Travis Ganong. 11.38 Il francese Maxence Muzaton è rapido nella parte iniziale, quindi cede mezzo secondo nel tratto centrale. Nel tratto conclusivo continua a lascia qualche centesimo. Purtroppo cade nel’ultimo curvone, si rialza e chiude a 4.01 da Feuz. Meno male! Ed ora, occhio al nostro! 11.36 Lo svizzero Beat Feuz inizia sui tempi di Mayer in ...

