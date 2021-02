Jannik Sinner: “Non vedo l’ora di Shapovalov: sarà eccitante. Ho capito quando spingere” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jannik Sinner si è reso protagonista di un bel venerdì: prima ha travolto lo sloveno Aljaz Bedene e poi il serbo Miomir Kecmanovic, riuscendo così a qualificarsi alle semifinali del torneo ATP 250 di Melbourne 1. Ottimo risultato per l’azzurro, che domani affronterà il russo Karen Khachanov in un match al cardiopalma. L’altoatesino ha commentato la sua giornata ai microfoni di Ubitennis: “Nei Futures si gioca spesso due volte in un giorno, quindi è stato un po’ un ritorno al passato. La prima partita è stata ventosa con situazioni un po’ diverse, la seconda ha avuto un livello più alto da parte di entrambi, soprattutto a livello fisico. Kecmanovic aveva addirittura giocato tre ore, ma contro di me ha comunque giocato benissimo”. L’azzurro ha proseguito: “Sono contento del mio livello, soprattutto nella seconda partita. Credo di essere bravo a ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)si è reso protagonista di un bel venerdì: prima ha travolto lo sloveno Aljaz Bedene e poi il serbo Miomir Kecmanovic, riuscendo così a qualificarsi alle semifinali del torneo ATP 250 di Melbourne 1. Ottimo risultato per l’azzurro, che domani affronterà il russo Karen Khachanov in un match al cardiopalma. L’altoatesino ha commentato la sua giornata ai microfoni di Ubitennis: “Nei Futures si gioca spesso due volte in un giorno, quindi è stato un po’ un ritorno al passato. La prima partita è stata ventosa con situazioni un po’ diverse, la seconda ha avuto un livello più alto da parte di entrambi, soprattutto a livello fisico. Kecmanovic aveva addirittura giocato tre ore, ma contro di me ha comunque giocato benissimo”. L’azzurro ha proseguito: “Sono contento del mio livello, soprattutto nella seconda partita. Credo di essere bravo a ...

