Intesa Sanpaolo | risultati 2020 superano attese | utile netto a 3 | 27 miliardi euro

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo chiude il 2020 con un utile netto contabile pari a 3.277 milioni di euro, battendo le attese degli analisti, ed un utile netto pari a 3.505 milioni escludendo il saldo positivo delle componenti relative all'acquisizione di UBI Banca (684 milioni) e l'impatto contabile del connesso azzeramento del goodwill della Divisione Banca dei Territori (912 milioni). L'utile risulterebbe di 3.083 milioni, superiore alle previsioni, se si escludessero anche i cinque mesi di apporto di UBI Banca (422 milioni) ed in crescita del 9% a 4.539 milioni se si escludono le rettifiche di valore su crediti per i futuri impatti di COVID-19 (2.164 milioni). Il risultato corrente lordo è pari a 5.719 milioni

