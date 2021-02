Great Ocean Road Open: Sinner e Travaglia conquistano la semifinale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grandissime notizie da Melbourne per i colori azzurri. Saranno due infatti i tennisti italiani che si giocheranno le semifinali del Great Ocean Road Open, uno dei due tornei di preparazione del primo Slam stagionale al via da lunedì. Si tratta di Jannik Sinner e Stefano Travaglia. L’altoatesino ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic per 7-6 (12-10) 6-4 dopo 1h e 56 minuti. Da segnalare in particolare i 12 ace messi a segno dal campioncino italiano e soprattutto le 6/8 palle break salvate, di cui la sesta con un ace nel game finale della partita. Si tratta della seconda semifinale consecutiva per Jannik dopo quella di Sofia, dove poi si impose per conquistare il primo titolo in carriera. L’ascolano ha compiuto un vero e proprio miracolo contro Hubert Hurcacz, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grandissime notizie da Melbourne per i colori azzurri. Saranno due infatti i tennisti italiani che si giocheranno le semifinali del, uno dei due tornei di preparazione del primo Slam stagionale al via da lunedì. Si tratta di Jannike Stefano. L’altoatesino ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic per 7-6 (12-10) 6-4 dopo 1h e 56 minuti. Da segnalare in particolare i 12 ace messi a segno dal campioncino italiano e soprattutto le 6/8 palle break salvate, di cui la sesta con un ace nel game finale della partita. Si tratta della secondaconsecutiva per Jannik dopo quella di Sofia, dove poi si impose per conquistare il primo titolo in carriera. L’ascolano ha compiuto un vero e proprio miracolo contro Hubert Hurcacz, ...

SuperTennisTv : Che giornata al Great Ocean Road Open per @janniksin: prima 7-6 6-2 a Bedene, dopo 7-6 6-4 a Kecmanovic... si va in… - Andrea986G : RT @Eurosport_IT: ?? ATP 250 GREAT OCEAN ROAD ???? Jannik Sinner e Stefano Travaglia in semifinale ?????? ?? - Stanisl70162074 : RT @RaiSport: #Tennis ?? #GreatOceanRoadOpen: #Sinner e #Travaglia in #semifinale I due azzurri a caccia del pass per la finale a #Melbour… - infoitsport : Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Stefano Travaglia. L'azzurro è in semifinale nel torneo ATP… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? ATP 250 GREAT OCEAN ROAD ???? Jannik Sinner e Stefano Travaglia in semifinale ?????? ?? -