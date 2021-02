Governo Draghi, M5s diviso. Casaleggio: “Iscritti voteranno su Rousseau” (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Movimento 5 Stelle ancora spaccato sul sostegno al governo Draghi. L’ala più ‘movimentista’ dei 5 Stelle guidata da Alessandro Di Battista ribadisce il propripo ‘no’, mentre il ‘governista’ Di Maio rivolge un appello ai suoi per dimostrare “maturità davanti al paese”. Una spaccatura è possibile, ma dato l’ampio consenso raccolto da Draghi tra i partiti centristi un’eventuale scissione non sembra mettere in pericolo la nascita del nuovo esecutivo, rafforzata anche dalle parole del premier uscente Giuseppe Conte. A provare a tenere unito il Movimento è Davide Casaleggio che, in attesa di Beppe Grillo che guiderà domani la delegazione pentastellata, annuncia la possibilità del voto su Rousseau. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Movimento 5 Stelle ancora spaccato sul sostegno al governo Draghi. L’ala più ‘movimentista’ dei 5 Stelle guidata da Alessandro Di Battista ribadisce il propripo ‘no’, mentre il ‘governista’ Di Maio rivolge un appello ai suoi per dimostrare “maturità davanti al paese”. Una spaccatura è possibile, ma dato l’ampio consenso raccolto da Draghi tra i partiti centristi un’eventuale scissione non sembra mettere in pericolo la nascita del nuovo esecutivo, rafforzata anche dalle parole del premier uscente Giuseppe Conte. A provare a tenere unito il Movimento è Davide Casaleggio che, in attesa di Beppe Grillo che guiderà domani la delegazione pentastellata, annuncia la possibilità del voto su Rousseau.

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - dbgiovanna : RT @eziomauro: Crisi di governo, Draghi apre il tavolo: “Diamo speranza al Paese”. Il sì di Conte al governo | Rep - Foedericus : RT @antonioscacc: Bagnai a favore di un governo Draghi. Molto bene. Mai dubitato dell'intelligenza di #Bagnai. content://com.android.chrom… -