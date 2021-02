Genoa, Czyborra: “A Bergamo tempi duri. Prima avevo paura di sbagliare. Ora con Ballardini…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lennart Czyborra, esterno del Genoa, si è concesso ai microfoni de Il Secolo XIX per un'intervista a 360°. Dalle sue origini, fino all'approdo in Italia, Prima con l'Atalanta e poi col Genoa dove, ultimamente, ha trovato grande costanza di rendimento grazie anche a mister Ballardini.Czyborra si raccontacaption id="attachment 1089699" align="alignnone" width="861" Czyborra (getty images)/captionDa oggetto quasi sconosciuto con l'Atalanta e anche nei primi mesi al Genoa, a titolare e pedina importante del Grifone. Czyborra spiega quale sia stato il cambiamento rispetto al passato: "A cambiare sono stati la vicinanza della mia famiglia, l'aiuto di mio fratello che mi ha fatto un po' da tutor e indubbiamente la fiducia dell'allenatore. Per me è cambiato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lennart, esterno del, si è concesso ai microfoni de Il Secolo XIX per un'intervista a 360°. Dalle sue origini, fino all'approdo in Italia,con l'Atalanta e poi coldove, ultimamente, ha trovato grande costanza di rendimento grazie anche a mister Ballardini.si raccontacaption id="attachment 1089699" align="alignnone" width="861"(getty images)/captionDa oggetto quasi sconosciuto con l'Atalanta e anche nei primi mesi al, a titolare e pedina importante del Grifone.spiega quale sia stato il cambiamento rispetto al passato: "A cambiare sono stati la vicinanza della mia famiglia, l'aiuto di mio fratello che mi ha fatto un po' da tutor e indubbiamente la fiducia dell'allenatore. Per me è cambiato ...

