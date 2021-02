Future USA in rialzo, indifferenti ai dati sul lavoro (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future USA sono in leggero rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street, restando pressochè indifferenti ai nuovi dati sul lavoro, che hanno registrato la creazione di 49 mila di posti di lavoro a gennaio, contro i 50 mila attesi. Il Dow Jones ha perso solo 10 punti appena uscita la notizia. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,42% a 31.081 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,44% a 3.881 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,37% a 13.598 punti. Nel pre-market perde terreno Peloton, per i persistenti ritardi nelle consegne, nonostante conti record. In rosso anche Regeneron, mentre stanno salendo Ford, Cardinal Health e Johnson & Johnson. Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – IUSA sono in leggeronegli scambi pre-apertura di Wall Street, restando pressochèai nuovisul, che hanno registrato la creazione di 49 mila di posti dia gennaio, contro i 50 mila attesi. Il Dow Jones ha perso solo 10 punti appena uscita la notizia. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,42% a 31.081 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,44% a 3.881 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,37% a 13.598 punti. Nel pre-market perde terreno Peloton, per i persistenti ritardi nelle consegne, nonostante conti record. In rosso anche Regeneron, mentre stanno salendo Ford, Cardinal Health e Johnson & Johnson.

ansa_economia : Borsa: Asia positiva dopo massimi Usa, fiacca Cina. Lievemente in rialzo i future sull'Europa, con Londra incerta… - ansa_economia : Borsa: Europa poco ottimista con future Usa in lieve rialzo. Bene banche e farmaceutici. Milano +0,7%, spread a 102… - fisco24_info : Borsa: Asia positiva dopo massimi Usa, fiacca Cina: Lievemente in rialzo i future sull'Europa, con Londra incerta - DividendProfit : Borsa: Europa poco ottimista con future Usa in lieve rialzo – Economia - ForexOnlineMeIt : Future USA in frazionale rialzo dopo sussidi -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Oxfam/Emergency: monopoli big pharma, impossibile vaccino per tutti

... al governo del Regno Unito, al Presidente USA Joe Biden di usare il potere loro conferito da ...da ingrandire la fabbricazione di vaccini sicuri ed efficaci e di prepararci a rispondere anche a future ...

Future USA in rialzo, indifferenti ai dati sul lavoro

I future USA sono in leggero rialzo negli scambi pre - apertura di Wall Street, restando pressochè indifferenti ai nuovi dati sul lavoro , che hanno registrato la creazione di 49 mila di posti di lavoro ...

Future USA in rialzo, indifferenti ai dati sul lavoro Il Messaggero Future USA in rialzo, indifferenti ai dati sul lavoro

I future USA sono in leggero rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street, restando pressochè indifferenti ai nuovi dati sul lavoro, che ...

Aziende: prodotti a Genova i sistemi di ispezione nucleare

Saranno Made in Genoa i futuri robot per i sistemi di ispezione del nucleare di prossima generazione. Danieli Telerobot Labs l’azienda genovese del gruppo Danieli si è aggiudicata la gara internaziona ...

... al governo del Regno Unito, al PresidenteJoe Biden di usare il potere loro conferito da ...da ingrandire la fabbricazione di vaccini sicuri ed efficaci e di prepararci a rispondere anche a...sono in leggero rialzo negli scambi pre - apertura di Wall Street, restando pressochè indifferenti ai nuovi dati sul lavoro , che hanno registrato la creazione di 49 mila di posti di lavoro ...I future USA sono in leggero rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street, restando pressochè indifferenti ai nuovi dati sul lavoro, che ...Saranno Made in Genoa i futuri robot per i sistemi di ispezione del nucleare di prossima generazione. Danieli Telerobot Labs l’azienda genovese del gruppo Danieli si è aggiudicata la gara internaziona ...