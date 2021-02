Fratelli d'Italia non darà la fiducia a Draghi, dice Giorgia Meloni (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Fratelli d'Italia non voterà la fiducia al governo Draghi, ma al momento non dice se esprimerà un voto contrario o si asterrà. Lo ha riferito la leader del partito, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. "Per dare una mano non abbiamo bisogno di chiedere ministri e sottosegretari. Se arriveranno provvedimenti per fare bene all'Italia. Noi voteremo questi provvedimenti come abbiamo sempre fatto", ha detto Meloni, e ha confermiamo: "Mai andremo al governo con Pd, M5s e Renzi". "Abbiamo chiesto che sia posto un termine all'esecutivo per portare il Paese a elezioni anticipate ma mi pare che la scelta sia di un orizzonte più lungo, di legislatura e, a maggior ragione ... Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI -d'non voterà laal governo, ma al momento nonse esprimerà un voto contrario o si asterrà. Lo ha riferito la leader del partito,, al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. "Per dare una mano non abbiamo bisogno di chiedere ministri e sottosegretari. Se arriveranno provvedimenti per fare bene all'. Noi voteremo questi provvedimenti come abbiamo sempre fatto", ha detto, e ha confermiamo: "Mai andremo al governo con Pd, M5s e Renzi". "Abbiamo chiesto che sia posto un termine all'esecutivo per portare il Paese a elezioni anticipate ma mi pare che la scelta sia di un orizzonte più lungo, di legislatura e, a maggior ragione ...

FratellidItalia : ?? Il #GovernoDraghi sarà un tecnico o politico? Di sicuro #FratellidItalia non farà accordi con chi vuole favorire… - fattoquotidiano : LA LEGA APRE A #DRAGHI B. ha detto sì, Fratelli d'Italia costretta all'astensione [di Gianluca Roselli e Giacomo Sa… - FratellidItalia : Governo, Meloni: No possibilità che FdI partecipi o sostenga Governo Draghi - gigilorenz : RT @claudiocerasa: 'Fratelli d’Italia non andrà mai al governo con Cinque stelle Pd e Renzi”, dice Giorgia Meloni nel passaggio della dichi… - GoemonIshiXIII : RT @GiovaValentini: Nascerà ora in Parlamento un nuovo gruppo denominato “Lega dei Fratelli di Forza Italia viva?” -