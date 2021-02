Flash News del 5 Febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di consultazioni a Montecitorio per il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Dopo il gruppo delle autonomie, questa mattina è stata ricevuta la delegazione di Liberi Uguali che ha dichiarato “noi mai con i sovranisti”. Poi Italia Viva, guidata da Renzi, che ha dato sostegno a prescindere dai nomi coinvolti nel nuovo Governo; Sul sostegno al nuovo esecutivo guidato da Draghi, resta acceso il dibattito del MS5. Dopo i segnali di apertura di ieri, oggi a Roma il fondatore, Grillo e Davide Casaleggio. Intanto, il segretario del PD, Zingaretti, fa sapere “su tasse, europeismo e giustizia, non arretriamo”. Sul fronte del centrodestra, la Lega dice “per aiutare gli italiani, noi ci siamo”. No o astensione da Fratelli D’Italia. Nel pomeriggio la delegazione di Forza Italia ha partecipato alle consultazioni senza Berlusconi; In Italia, l’epidemia da Coronavirus ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di consultazioni a Montecitorio per il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Dopo il gruppo delle autonomie, questa mattina è stata ricevuta la delegazione di Liberi Uguali che ha dichiarato “noi mai con i sovranisti”. Poi Italia Viva, guidata da Renzi, che ha dato sostegno a prescindere dai nomi coinvolti nel nuovo Governo; Sul sostegno al nuovo esecutivo guidato da Draghi, resta acceso il dibattito del MS5. Dopo i segnali di apertura di ieri, oggi a Roma il fondatore, Grillo e Davide Casaleggio. Intanto, il segretario del PD, Zingaretti, fa sapere “su tasse, europeismo e giustizia, non arretriamo”. Sul fronte del centrodestra, la Lega dice “per aiutare gli italiani, noi ci siamo”. No o astensione da Fratelli D’Italia. Nel pomeriggio la delegazione di Forza Italia ha partecipato alle consultazioni senza Berlusconi; In Italia, l’epidemia da Coronavirus ...

