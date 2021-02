Cristiano Ronaldo compie 36 anni: le 10 curiosità più intriganti sul portoghese (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel giorno del suo 36esimo compleanno, andiamo a scoprire le 10 curiosità più intriganti su Cristiano Ronaldo. Leggi su 90min (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel giorno del suo 36esimo compleanno, andiamo a scoprire le 10piùsu

goal : Juventus are considering extending Cristiano Ronaldo's contract until 2023, according to Tuttosport ???? - GoalItalia : #5febbraio, Cristiano Ronaldo compie 36 anni ?? E' tra i migliori tre della storia? ?? - juventusfc : #GameReview ???? Il gol partita di @Cristiano - ViiiViiiV_ : RT @UEFAcom_it: Cristiano Ronaldo spegne 36 candeline: quali record può ancora battere? ???? #UCL - fainformazione : VIDEO - Tanti auguri CR7! | I 10 gol più belli di Cristiano Ronaldo nella Juventus Nato a Funchal, sull’isola di M… -