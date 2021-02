Covid | Enna | in ospedale centenaria guarisce dal virus

RedazioneDedalo : Enna - Paziente centenaria dimessa dopo degenza per Covid - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #100anni Enna: paziente di 100 anni sconfigge il Covid e torna a casa - ennatv : Enna: paziente centenaria sconfigge il Covid - infoitinterno : Covid 4 feb 2021 Sicilia: positivi 789 decessi 24. Enna 10 i nuovi positivi - infoitsalute : Enna – Covid: per la somministrazione del vaccino altri 6 medici: contratti firmati all'Asp -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Enna

Il mese successivo, il 29 gennaio scorso, riscontrata la positivit , colpita dalla polmonite dovuta al virus, stata ricoverata nel repartodell'Ospedale Umberto I di. Le cure somministrate ...... da settembre al 31 dicembre 2020, in piena pandemia19. Dallo studio è emerso come tutti i ... Uno studio nato dalla collaborazione tra Aspe Aima provinciale . "In circa il 10% dei pazienti ...Il mese successivo, il 29 gennaio scorso, riscontrata la positività, colpita dalla polmonite dovuta al virus, l’anziana è stata ricoverata nel reparto Covid dell’Ospedale Umberto I di Enna. Le cure ...Una centenaria è stata dimessa dal reparto Covid dell'ospedale di Enna, dove era ricoverata. La signora ha festeggiato il centesimo anno di età lo scorso ...