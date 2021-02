Covid-19, individuata una nuova possibile variante in Messico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ad annunciarlo i ricercatori del Laboratorio per la diagnosi delle malattie emergenti (LaDEER) dell’Università di Guadalajara a Città del Messico Una nuova variante del Covid-19 potrebbe essere stata identificata in Messico. Come si legge su AGI, ad annunciarlo i ricercatori del Laboratorio per la diagnosi delle malattie emergenti (LaDEER) dell’Università di Guadalajara dopo aver riscontrato una possibile mutazione del virus nei campioni di quattro persone residenti nella zona di Jalisco. Natali Vega, capo del laboratorio, ha sottolineato in conferenza stampa che queste variazioni potrebbero essere indicatori di una nuova ‘variante messicana’ o che il virus potrebbe aver colpito i processi che danno immunità a una persona dopo aver superato ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ad annunciarlo i ricercatori del Laboratorio per la diagnosi delle malattie emergenti (LaDEER) dell’Università di Guadalajara a Città delUnadel-19 potrebbe essere stata identificata in. Come si legge su AGI, ad annunciarlo i ricercatori del Laboratorio per la diagnosi delle malattie emergenti (LaDEER) dell’Università di Guadalajara dopo aver riscontrato unamutazione del virus nei campioni di quattro persone residenti nella zona di Jalisco. Natali Vega, capo del laboratorio, ha sottolineato in conferenza stampa che queste variazioni potrebbero essere indicatori di unamessicana’ o che il virus potrebbe aver colpito i processi che danno immunità a una persona dopo aver superato ...

