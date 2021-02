Coronavirus: Giani, 'Zona rossa a Chiusi per una settimana' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Firenze, 5 feb. - (Adnkronos) - "Varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione sono state registrate al confine con la regione Umbria, nel comune di Chiusi, in provincia di Siena. Con il sindaco Juri Bettollini abbiamo concordato, in modo preventivo e precauzionale, le misure della Zona rossa per una settimana all'interno del territorio municipale da domenica 7 al 14 febbraio". Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Firenze, 5 feb. - (Adnkronos) - "Varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione sono state registrate al confine con la regione Umbria, nel comune di, in provincia di Siena. Con il sindaco Juri Bettollini abbiamo concordato, in modo preventivo e precauzionale, le misure dellaper unaall'interno del territorio municipale da domenica 7 al 14 febbraio". Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio, in un post su Facebook.

FirenzePost : Toscana Coronavirus: 703 nuovi contagi su 16.946 test, tasso al 4,15%. Lo annuncia Giani - peterpoe : Eugenio Giani che delira in conferenza stampa: 'nelle stagioni intermedie il mio buon senso mi dice che con quella… - zazoomblog : Coronavirus: Giani In Toscana 760 nuovi casi su 16.651 test - #Coronavirus: #Giani #Toscana #nuovi - infoitinterno : Coronavirus | Giani | La Toscana ancora zona gialla? Stavolta siamo sul filo - FirenzePost : Coronavirus, Giani: 551 nuovi positivi in Toscana, su oltre 17mila test -