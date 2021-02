Coronavirus | Anm Caltanissetta | ‘gestione sovraffollamento aule non compete a giudici’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 feb. (Adnkronos) – “Il sovrapporsi delle udienze dibattimentali, ancorché fissate per fasce orarie o, addirittura con indicazione degli orari per singoli procedimenti, è certamente fisiologico non essendo preventivabile in anticipo e con certezza la durata di ciascun processo anche in relazione all’esigenza di non comprimere i tempi (spesso molto lunghi) dedicati all’espletamento delle attività defensionali”. E’ quanto scrive, in una nota la Giunta Distrettuale della Anm di, guidata da Pasquale Pacifico. “Premesso che in data 18 gennaio è stato mandato in onda un servizio di cronaca, relativo alla recente astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale dinel periodo dal 18 del corrente mese, in cui si dava conto delle lamentele dei rappresentati dell’avvocatura per la gestione delle ...